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Прыгунья в высоту Гордеева заняла второе место на турнире в Загребе

Спорт
29 августа, 21:16 UTC+3 ТАСС

Победу одержала полька Камила Лицвинко

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Ирина Гордеева

Ирина Гордеева

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 29 августа. Российская прыгунья в высоту Ирина Гордеева заняла второе место на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 1,88 метра.

Победу одержала полька Камила Лицвинко (1,96 метра), третьей стала шведка Эрика Кинси (1,88), уступившая россиянке по попыткам.

Турнир в Загребе стал вторым для Гордеевой в нынешнем сезоне. Первым был чемпионат мира в Лондоне, где Гордеева не смогла пробиться в финал.

Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

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