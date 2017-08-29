Прыгунья в высоту Гордеева заняла второе место на турнире в Загребе

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ТАСС, 29 августа. Российская прыгунья в высоту Ирина Гордеева заняла второе место на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 1,88 метра.
Победу одержала полька Камила Лицвинко (1,96 метра), третьей стала шведка Эрика Кинси (1,88), уступившая россиянке по попыткам.
Турнир в Загребе стал вторым для Гордеевой в нынешнем сезоне. Первым был чемпионат мира в Лондоне, где Гордеева не смогла пробиться в финал.
Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.