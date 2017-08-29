Футболисты сборной ОАЭ победили команду Саудовской Аравии в матче отбора к ЧМ-2018

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ТАСС, 29 августа. Сборная ОАЭ одержала победу над командой Саудовской Аравии со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в азиатской зоне.
В составе проигравших отличился Наваф Аль-Абид (20-я минута, с пенальти). У победителей забитыми мячами отмелись Али Ахмед Мабхут (21) и Ахмед Халил (60).
В конце второго тайма за вторую желтую карточку с поля был удален игрок сборной ОАЭ Махмуд Хамис Аль-Маммади.
Сборная Саудовской Аравии занимает второе место в группе B с 16 очками, команда ОАЭ располагается на четвертой позиции с 13 очками. Лидирует сборная Японии (17).
В третьем этапе отбора к ЧМ-2018 в Азии 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.