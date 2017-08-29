Россиянка Прокопенко стала второй в тройном прыжке на турнире в Загребе

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ТАСС, 29 августа. Российская легкоатлетка Виктория Прокопенко заняла второе место на этапе Мирового вызова в Загребе. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 13,96 метра.
Победу одержала представительница Ямайки Шаньека Рикеттс (14,45 м), третьей стала литовка Довиле Дзиндзалетайте (13,95). Еще одна россиянка Ирина Гуменюк заняла шестое место (13,48).
Для обеих россиянок турнир в Загребе стал первым международным стартом в нынешнем сезоне.
Российские легкоатлеты выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.