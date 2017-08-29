СМИ: "Спартак" договорился с "Лиллем" о переходе футболиста Эль-Гази

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ТАСС, 29 августа. Московский "Спартак" договорился с французским "Лиллем" о трансфере полузащитника Ануара Эль-Гази. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.
По информации портала, усилиться 22-летним голландцем в последние дни перед закрытием трансферного окна рассчитывал "Милан", но о его переходе уже договорился "Спартак".
Летнее трансферное окно в Европе закроется в ночь на 1 сентября.
Эль-Гази перешел в "Лилль" из голландского "Аякса" в январе нынешнего года. В минувшем сезоне в составе "Лилля" футболист провел 17 матчей в разных турнирах и забил три гола. В текущем сезоне футболист принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, отметившись одним голом. В активе полузащитника - два матча за сборную Голландии.
Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость футболиста в €5,8 млн.