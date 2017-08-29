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СМИ: "Спартак" договорился с "Лиллем" о переходе футболиста Эль-Гази

Спорт
29 августа, 23:40 UTC+3 ТАСС

Сообщается, что также голландским полузащитником интересовался "Милан"

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ТАСС, 29 августа. Московский "Спартак" договорился с французским "Лиллем" о трансфере полузащитника Ануара Эль-Гази. Об этом сообщает итальянский портал Tuttomercatoweb.

По информации портала, усилиться 22-летним голландцем в последние дни перед закрытием трансферного окна рассчитывал "Милан", но о его переходе уже договорился "Спартак".

Летнее трансферное окно в Европе закроется в ночь на 1 сентября.

Эль-Гази перешел в "Лилль" из голландского "Аякса" в январе нынешнего года. В минувшем сезоне в составе "Лилля" футболист провел 17 матчей в разных турнирах и забил три гола. В текущем сезоне футболист принял участие в 4 матчах чемпионата Франции, отметившись одним голом. В активе полузащитника - два матча за сборную Голландии.

Портал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость футболиста в €5,8 млн.

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