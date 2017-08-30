Трофеи ФК "Спартак" покажут болельщикам перед матчем КХЛ с минским "Динамо"

ТАСС, 30 августа. Трофеи московского футбольного клуба "Спартак", завоеванные за победу в чемпионате России и Суперкубке страны, будут выставлены для обозрения перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным "Спартаком" и минским "Динамо", который пройдет 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

2 сентября "Спартак" проведет первый матч на своем льду в текущем сезоне КХЛ. Встреча пройдет на арене "ВТБ Ледовый дворец", начало - 17:00 мск.

Перед матчем болельщики получат возможность посмотреть и сфотографироваться с трофеями футбольного "Спартака".

В прошедшем сезоне "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу впервые с 2001 года. 14 июля красно-белые впервые в истории стали обладателями Суперкубка России, обыграв московский "Локомотив".

"Спартак" потерпел три поражения в четырех стартовых матчах регулярного чемпионата в КХЛ. Московский клуб занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 3 очка.