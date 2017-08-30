Сборная России завоевала 94 медали на Универсиаде в Тайбэе

ТАСС, 30 августа. Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей на Универсиаде в Тайбэе. Всего россияне выиграли 94 награды.

В последний соревновательный день мужская сборная России по водному поло выиграла серебро. В финале россияне проиграли сербам со счетом 4:15.

Сборная России заняла итоговое четвертое место в общекомандном медальном зачете. На первой строчке в общем зачете расположилась сборная Японии (37-27-37), вторую позицию заняла команда Южной Кореи (30-22-30), третье место у сборной Тайваня (26-34-30). По общему количеству медалей россияне уступили только японцам (101).

На Универсиаде-2015 в южнокорейском Кванджу сборная России заняла второе место в общем зачете, завоевав 122 медали - 34 золотые, 39 серебряных и 49 бронзовых. Первой стала команда Южной Кореи (47-32-29). Россияне стали первыми по количеству выигранных медалей (122).

Церемония закрытия Универсиады в Тайбэе пройдет 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко