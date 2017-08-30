Польский спортсмен переплыл Балтийское море за 28,5 часа

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Пловец из Польши Себастьян Карась переплыл Балтийское море на участке между польским приморским городом Колобжег и датским островом Борнхольм. Об этом сообщает Польское радио.

Расстояние, которое преодолел спортсмен, составило 100 км. Эту дистанцию он проплыл за 28,5 часа. Как утверждают польские СМИ, это первое подобное достижение в мире.

Сообщается, что на всем отрезке пути спортсмена сопровождало небольшое судно. На некоторых участках высота волн достигала двух метров, температура воды была около 20 градусов.

26-летний Карась во второй раз попытался переплыть Балтийское море. В прошлом году спортсмен прервал заплыв через 8 часов после старта по состоянию здоровья. Два года назад он переплыл канал Ла-Манш за 8 часов и 48 минут.