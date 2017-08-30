"Барыс" победил "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом кварталеСпорт 30 августа, 17:00
"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018Спорт 30 августа, 16:57
Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем НовгородеСпорт 30 августа, 16:54
Евгений Малкин запустил свою линию одеждыСпорт 30 августа, 16:50
Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:44
Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьерыСпорт 30 августа, 16:40
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взяткиПроисшествия 30 августа, 16:38
Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают вниманияКультура 30 августа, 16:27
Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 августа. Казахстанский "Барыс" победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе нижегородцев отличились Денис Баранцев (25-я минута) и Михаил Григорьев (54). У "Барыса" заброшенными шайбами отметились Талгат Жайлауов (9), Даррен Диц (38), Найджел Доус (54) и Кевин Даллмэн (60).
В следующем матче "Барыс" в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом" 3 сентября, "Торпедо" днем ранее проведет домашний матч против санкт-петербургского СКА.