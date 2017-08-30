"Барыс" победил "Торпедо" в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 30 августа. Казахстанский "Барыс" победил нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе нижегородцев отличились Денис Баранцев (25-я минута) и Михаил Григорьев (54). У "Барыса" заброшенными шайбами отметились Талгат Жайлауов (9), Даррен Диц (38), Найджел Доус (54) и Кевин Даллмэн (60).

В следующем матче "Барыс" в гостях встретится с магнитогорским "Металлургом" 3 сентября, "Торпедо" днем ранее проведет домашний матч против санкт-петербургского СКА.