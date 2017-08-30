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Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьеры

Спорт
30 августа, 16:40 UTC+3 ТАСС

В конце прошлого сезона "Аризона" отказалась продлевать контракт с форвардом

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Шейн Доан

Шейн Доан

© AP Photo/Ralph Freso

ТАСС, 30 августа. Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Шейн Доан принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Канадец решил закончить карьеру игрока в 40 лет. В конце прошлого сезона "Аризона" отказалась продлевать контракт с форвардом.

Доан всю карьеру провел в "Аризоне", став рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1540) и лучшим бомбардиром в истории команды с 972 (402 шайбы + 570 передач) очками. Он являлся капитаном команды с 2003 года. Доан является двукратным чемпионом мира в составе сборной Канады.

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