Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьеры

ТАСС, 30 августа. Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона" Шейн Доан принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Канадец решил закончить карьеру игрока в 40 лет. В конце прошлого сезона "Аризона" отказалась продлевать контракт с форвардом.

Доан всю карьеру провел в "Аризоне", став рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (1540) и лучшим бомбардиром в истории команды с 972 (402 шайбы + 570 передач) очками. Он являлся капитаном команды с 2003 года. Доан является двукратным чемпионом мира в составе сборной Канады.