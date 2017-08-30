Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФС запретил "Солярису" регистрировать новых игроков из-за долгов перед Маминовым

Спорт
30 августа, 22:32 UTC+3 ТАСС

Клуб обязан выплатить задолженность по заработной плате за май 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Солярису", выступающему в Профессиональной футбольной лиге, регистрировать новых игроков до выплаты задолженности бывшему главному тренеру команды Владимиру Маминову. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

РФС обязал выплатить задолженность по заработной плате за май 2017 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы.

Во вторник Маминов был назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги "Тюмень". "Солярис" Маминов возглавлял с июля 2016 года по май 2017-го.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины
4
В Краснодаре задержан третий подозреваемый в нападении на полицейских
5
Джабраилова отпустили под подписку о невыезде
6
NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама