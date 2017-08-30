РФС запретил "Солярису" регистрировать новых игроков из-за долгов перед Маминовым

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ТАСС, 30 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила московскому "Солярису", выступающему в Профессиональной футбольной лиге, регистрировать новых игроков до выплаты задолженности бывшему главному тренеру команды Владимиру Маминову. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
РФС обязал выплатить задолженность по заработной плате за май 2017 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы.
Во вторник Маминов был назначен главным тренером клуба Футбольной национальной лиги "Тюмень". "Солярис" Маминов возглавлял с июля 2016 года по май 2017-го.