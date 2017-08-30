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Неизвестные избили чемпиона мира 2017 года в беге на 800 м француза Босса

Спорт
30 августа, 23:17 UTC+3 ТАСС

Из-за полученных травм спортсмен досрочно завершил сезон

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ТАСС, 30 августа. Чемпион мира 2017 года в беге 800 м француз Пьер-Амбруаз Босс подвергся нападению троих неизвестных. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В субботу я стал жертвой нападения, три человека жестоко меня избили, - написал Босс. - У меня многочисленные переломы лицевых костей, долгий больничный и огромный моральный ущерб. В настоящее время проводится расследование. По всем этим причинам мой сезон с этого дня закончен".

"Я всегда любил людей, но сегодня люблю на трех меньше", - добавил 25-летний спортсмен.

Кроме золота чемпионата мира, которое Босс завоевал 8 августа, в его активе бронза чемпионата Европы (2012).

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