Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Веснина и Касаткина преодолели первый раунд US Open

Спорт
31 августа, 4:08 UTC+3 ТАСС

Закончила выступление на турнире Анастасия Павлюченкова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Веснина

Елена Веснина

© AP Photo/Michael Noble

ТАСС, 31 августа. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Елена Веснина пробилась во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн) в одиночном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Веснина, "посеянная" под 17-м номером, обыграла соотечественницу Анну Блинкову, пробившуюся на турнир через квалификацию, со счетом 6:1, 6:3. Во втором круге она сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Касаткина победила китаянку Ван Цян - 6:7 (7:9), 6:2, 6:3. Следующей соперницей 20-летней россиянки станет американка Кристина Макхэйл, выбившая из турнира Анастасию Павлюченкову (19).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
2
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
3
Президент Сингапура сложил свои полномочия
4
FT: лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед жюри спецпрокурора Мюллера
5
Кабаева выступает за усложнение программ в современной художественной гимнастике
6
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
7
Белый дом: Трамп ясно дал понять, что не исключает военного решения по КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама