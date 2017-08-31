Веснина и Касаткина преодолели первый раунд US Open

ТАСС, 31 августа. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Елена Веснина пробилась во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн) в одиночном разряде. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Веснина, "посеянная" под 17-м номером, обыграла соотечественницу Анну Блинкову, пробившуюся на турнир через квалификацию, со счетом 6:1, 6:3. Во втором круге она сыграет с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Касаткина победила китаянку Ван Цян - 6:7 (7:9), 6:2, 6:3. Следующей соперницей 20-летней россиянки станет американка Кристина Макхэйл, выбившая из турнира Анастасию Павлюченкову (19).

Открытый чемпионат США продлится до 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, которая на нынешнем турнире завершила выступление в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.