Российский боксер Липинец может в ноябре провести бой за вакантный титул IBF

МОСКВА, 31 августа /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Липинец может в ноябре в Нью-Йорке провести бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской Федерации (IBF) в первом полусреднем весе против японца Акихиро Кондо. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Алекс Вайсфельд.

Титулом IBF ранее владел американец Теренс Кроуфорд, который победил намибийца Джулиуса Индонго и стал абсолютным чемпионом мира. Также пояс данной организации до поражения от Индонго принадлежал россиянину Эдуарду Трояновскому.

"Сегодня команда Кроуфорда отказалась от титула IBF. Мы ведем переговоры с боксером из Японии [Кондо], который занимает следующую позицию в рейтинге. Надеемся, что бой состоится в Нью-Йорке в ноябре", - сказал Вайсфельд.

В активе Кондо 29 побед (16 нокаутом), шесть поражений и одна ничья. На счету Липинца 12 побед (десять нокаутом) и ни одного поражения.