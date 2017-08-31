Путин поздравил женскую сборную России по художественной гимнастике с золотом Универсиады

"Амур" вывел чешского хоккеиста Йордана из списка травмированныхСпорт 31 августа, 11:15
Лидер сборной РФ по прыжкам на лыжах с трамплина Аввакумова выйдет на пик формы к зимеСпорт 31 августа, 10:53
Швыдкой: встречи с Людмилой Рюминой всегда были праздникомКультура 31 августа, 10:47
Автомобиль врезался в толпу в центре ПетербургаПроисшествия 31 августа, 10:46
Крупный астероид сблизится с Землей 1 сентябряКосмос 31 августа, 10:45
Генпрокуратура не обращалась в Минобрнауки по вопросу программы "Пока все дома"Происшествия 31 августа, 10:44
Тарпищев: Шарапова должна побеждать в третьем круге US Open независимо ни от чегоСпорт 31 августа, 10:43
Глава UFC: трансляцию боя Мэйуэзер - Макгрегор купило 6,5 млн человекСпорт 31 августа, 10:36
Архивы уральской дивизии "черных ножей" оцифруют к 75-летию ее созданияОбщество 31 августа, 10:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России с победой на летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе в соревнованиях групп по художественной гимнастике в комплексных упражнениях. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"От души поздравляю вас с большим, заслуженным успехом - завоеванием двух золотых медалей. Вы покорили зрителей непревзойденным мастерством, грацией и обаянием. Ваши триумфальные выступления стали ярким, запоминающимся событием завершающейся Универсиады-2017 в Тайбэе", - говорится в поздравлении.
Женская сборная РФ по художественной гимнастике (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова) выиграла групповые соревнования с тремя мячами и двумя скакалками, а также соревнования в групповых упражнениях с пятью обручами.
Универсиада длилась с 19 по 30 августа. За это время был разыгран 271 комплект наград в 21 виде спорта, в соревнованиях приняло участие более 7,5 тысяч спортсменов из 144 стран. Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей.
|№
|Команды
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|Сумма
|Очки
|{{$index+1}}
|{{item.name}}
|
{{item.gold}}
|{{item.silver}}
|{{item.bronza}}
|{{item.total}}
|{{item.scores}}
Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко