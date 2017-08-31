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Путин поздравил женскую сборную России по художественной гимнастике с золотом Универсиады

Спорт
31 августа, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Российские спортсмены на летней Универсиаде в Тайбэе завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России с победой на летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе в соревнованиях групп по художественной гимнастике в комплексных упражнениях. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с большим, заслуженным успехом - завоеванием двух золотых медалей. Вы покорили зрителей непревзойденным мастерством, грацией и обаянием. Ваши триумфальные выступления стали ярким, запоминающимся событием завершающейся Универсиады-2017 в Тайбэе", - говорится в поздравлении.

Женская сборная РФ по художественной гимнастике (Вера Бирюкова, Александра Корчагина, Дарья Горбачева, Елизавета Минихина, Ралина Ракипова и Валерия Осикова) выиграла групповые соревнования с тремя мячами и двумя скакалками, а также соревнования в групповых упражнениях с пятью обручами.

Универсиада длилась с 19 по 30 августа. За это время был разыгран 271 комплект наград в 21 виде спорта, в соревнованиях приняло участие более 7,5 тысяч спортсменов из 144 стран. Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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