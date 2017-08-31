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"Амур" будет принимать соперников по чемпионату КХЛ на площадке "канадских" размеров

Спорт
31 августа, 10:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Как рассказал ТАСС вице-президент "Амура" Александр Филиппенко, идею проводить матчи на "канадских" площадках предложил президент клуба Александр Могильный

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Хоккеисты "Амура"

Хоккеисты "Амура"

© ИТАР-ТАСС// Шамуков Руслан

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хабаровский "Амур" будет проводить домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадке "канадских" размеров. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.

Клубы КХЛ в большинстве своем выступают на площадках европейских размеров (60 на 30 метров), на которых проводятся, в частности, матчи чемпионата мира. На площадках "канадского" размера (60 на 26) домашние матчи в лиге проводят тольяттинская "Лада" и владивостокский "Адмирал".

"Идея проводить матчи на "канадских" площадках была выдвинута президентом клуба Александром Геннадьевичем Могильным (Могильный на протяжении долгого времени выступал в Национальной хоккейной лиге. - прим. ТАСС). Мы закупили новую коробку, которую можно трансформировать. Он сказал, что надо делать площадку именно таких размеров", - рассказал Филиппенко, отметив, что и "Амур", и его соперники по домашним матчам будут в равных условиях.

"От этих изменений выиграют только болельщики, которые будут смотреть динамичный и зрелищный хоккей. Команда сейчас вернется с поездки и все будет для нее по-новому: свет, звук, предматчевое шоу. Из старого только будут аншлаги, сейчас разрывают абонементы на домашние игры "Амура". К нам приедут со всего Дальнего Востока: Благовещенска, Камчатки, Сахалина", - добавил Филиппенко.

Следующий домашний матч "Амур" проведет 11 сентября против финского "Йокерита".

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