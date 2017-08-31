"Амур" будет принимать соперников по чемпионату КХЛ на площадке "канадских" размеров

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хабаровский "Амур" будет проводить домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на площадке "канадских" размеров. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Амура" Александр Филиппенко.

Клубы КХЛ в большинстве своем выступают на площадках европейских размеров (60 на 30 метров), на которых проводятся, в частности, матчи чемпионата мира. На площадках "канадского" размера (60 на 26) домашние матчи в лиге проводят тольяттинская "Лада" и владивостокский "Адмирал".

"Идея проводить матчи на "канадских" площадках была выдвинута президентом клуба Александром Геннадьевичем Могильным (Могильный на протяжении долгого времени выступал в Национальной хоккейной лиге. - прим. ТАСС). Мы закупили новую коробку, которую можно трансформировать. Он сказал, что надо делать площадку именно таких размеров", - рассказал Филиппенко, отметив, что и "Амур", и его соперники по домашним матчам будут в равных условиях.

"От этих изменений выиграют только болельщики, которые будут смотреть динамичный и зрелищный хоккей. Команда сейчас вернется с поездки и все будет для нее по-новому: свет, звук, предматчевое шоу. Из старого только будут аншлаги, сейчас разрывают абонементы на домашние игры "Амура". К нам приедут со всего Дальнего Востока: Благовещенска, Камчатки, Сахалина", - добавил Филиппенко.

Следующий домашний матч "Амур" проведет 11 сентября против финского "Йокерита".