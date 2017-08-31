Боксер Ковалев может провести поединок с Баррерой в ноябре в Нью-Йорке

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ТАСС, 31 августа. Боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и кубинцем Салливаном Баррерой может состояться в ноябре в Нью-Йорке. Об этом сообщил кубинский спортсмен, слова которого приводит портал Boxing Scene.
"Мы ведем переговоры о проведении боя с Ковалевым в ноябре этого года на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Готовлюсь к тому, что моим соперником будет Ковалев или Адонис Стивенсон", - сказал Баррера.
В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке Барреры 20 побед (14 - нокаутом) и одно поражение.