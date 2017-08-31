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Контракт футболиста Педро Роши со "Спартаком" рассчитан на четыре года

Спорт
31 августа, 11:34 UTC+3 ТАСС

Бразильский полузащитник присоединится к московскому клубу в понедельник

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Материал из 1 страницы
Педро Роша

Педро Роша

© AP Photo/Jorge Saenz

ТАСС, 31 августа. Бразильский полузащитник Педро Роша подписал контракт с московским футбольным клубом "Спартак" на четыре года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что 22-летний игрок присоединится к "Спартаку" в понедельник. Ранее о переходе Роши в российскую команду объявил предыдущий клуб футболиста бразильский "Гремио".

В нынешнем сезоне Роша провел за "Гремио" 15 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча, всего в его активе 72 матча и 11 голов за команду.

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