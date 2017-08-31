Футболист "Урала" Владимир Ильин сообщил, что мог перейти в "Зенит"

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НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Футболист екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин мог перейти в санкт-петербургский "Зенит". Об этом Ильин рассказал журналистам.
"Движение было, но чуть-чуть не срослось", - сказал 25-летний Ильин.
Также он отметил, что петербургский клуб произвел на него наибольшее впечатление в чемпионате России. "Зенит" сам играет и дает играть другим", - отметил нападающий "Урала".
Ильин выступает за "Урал" с января. Сейчас нападающий находится в расположении сборной России, с которой готовится к контрольному матчу с московским "Динамо". Игра пройдет 3 сентября.