Футболист "Урала" Владимир Ильин сообщил, что мог перейти в "Зенит"

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Футболист екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин мог перейти в санкт-петербургский "Зенит". Об этом Ильин рассказал журналистам.

"Движение было, но чуть-чуть не срослось", - сказал 25-летний Ильин.

Также он отметил, что петербургский клуб произвел на него наибольшее впечатление в чемпионате России. "Зенит" сам играет и дает играть другим", - отметил нападающий "Урала".

Ильин выступает за "Урал" с января. Сейчас нападающий находится в расположении сборной России, с которой готовится к контрольному матчу с московским "Динамо". Игра пройдет 3 сентября.