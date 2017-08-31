Медведев поздравил российских теннисистов с золотом на Универсиаде

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ричарда Музаева и Аслана Карацева с победой в соревнованиях по теннису в парном разряде на XXIX Всемирной летней универсиаде в Тайбэе. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Ваш дуэт запомнился болельщикам своим мастерством, точно выбранной тактикой и красивой игрой. А победа стала достойным продолжением лучших традиций отечественного студенческого спорта", - говорится в сообщении.

Российские теннисисты Ричард Музаев и Аслан Карацев завоевали золото летней Универсиады в парном разряде. В финале россияне победили представителей Великобритании Джека Финдела-Хоукинса и Лука Кристофа Джонсона со счетом 6:1, 3:6, 10:7.

Универсиада длилась с 19 по 30 августа. За это время был разыгран 271 комплект наград в 21 виде спорта, в соревнованиях приняло участие более 7,5 тысяч спортсменов из 144 стран. Сборная России завоевала 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко