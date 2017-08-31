Сборные Южной Кореи и Ирана сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018

ТАСС, 31 августа. Сборная Южной Кореи сыграла вничью с командой Ирана со счетом 0:0 в домашнем матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в зоне Азиатской конфедерации футбола. Чемпионат мира в 2018 году пройдет в России.

На 52-й минуте встречи группы А был удален полузащитник сборной Ирана и пермского "Амкара" Саид Эззатоллахи.

Сборная Ирана перед заключительном туром занимает первое место в группе А, набрав 21 очко в девяти матчах. Ранее иранцы уже обеспечили себе участие на чемпионате мира в России. Южнокорейские футболисты расположились на втором месте, набрав 14 очков. В следующем матче сборная Ирана на своем поле примет команду Сирии. Сборная Южной Кореи на выезде сыграет с командой Узбекистана. Обе встречи пройдут 5 сентября.

В других матчах группы А сборная Сирии одержала победу со счетом 2:1 над командой Катара, китайцы со счетом 1:0 победили сборную Узбекистана. В таблице сирийцы поднялись на третье место (12 очков), опередив узбекистанцев (12 очков) по дополнительным показателям. Китайцы расположились на пятой позиции (9 очков), катарцы - на шестой (7 очков). Катар, где пройдет чемпионат мира 2022 года, потерял шансы попасть на турнир в Россию.

В матче группы В сборная Ирака со счетом 2:1 одержала победу над сборной Таиланда. Иракцы занимают пятое место, в их активе восемь очков. Команда Таиланда замыкает таблицу с двумя очками.

На третьем этапе отборочного раунда чемпионата мира 2018 года в азиатской зоне 12 сборных разбиты на две группы. По две лучшие команды из каждой группы напрямую выходят на чемпионат мира. Сборные, занявшие третьи места, проведут между собой стыковые матчи. Победитель стыковых матчей за право попасть на турнир встретится с четвертой командой Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).