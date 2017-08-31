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"Рубин" подписал футболиста молодежной сборной Ирана Шекари

Спорт
31 августа, 18:51 UTC+3 ТАСС

Срок соглашения между 19-летним игроком и клубом неизвестен

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ТАСС, 31 августа. Казанский футбольный клуб "Рубин" подписал контракт с иранским полузащитником Резой Шекари. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Срок соглашения между 19-летним футболистом и клубом неизвестен.

Шекари является футболистом молодежной сборной Ирана. В составе сборной до 17 лет он сыграл 8 матчей, в составе команды до 20 лет - 11 матчей. В 2015 по 2017 годы выступал за иранский "Зоб Ахан", в составе которого выиграл Кубок Ирана. За клуб он провел 21 матч и забил два мяча.

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