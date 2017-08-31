Засев газонов на тренировочных базах ЧМ-2018 в Ростовской области завершится в сентябре

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Засев газонов на всех тренировочных площадках чемпионата мира по футболу 2018 года, расположенных в Ростовской области, завершится в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Засев газонов идет по графику - до конца сентября работы завершат на всех стадионах, где будут тренироваться команды-участники ЧМ-2018. Об этом было объявлено на совещании, которое прошло 31 августа, под председательством губернатора Василия Голубева", - говорится в сообщении.

В Ростовской области ведутся работы на стадионах "Локомотив", "Труд", "Олимп-2" и "СКА" в Ростове, имени Лакомова в Азове и "Торпедо" в Таганроге, которые станут тренировочными базами в период проведения матчей чемпионата мира по футболу. После завершения чемпионата мира они будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. Из резервного фонда области выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.