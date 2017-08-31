Российская теннисистка Родина проиграла украинке Свитолиной во втором круге US Open

ТАСС, 31 августа. Россиянка Евгения Родина уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной, "посеянной" на турнире под четвертым номером. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Выйдя во второй круг Открытого чемпионата США Родина повторила свой лучший результат на кортах Нью-Йорка. В 2015 и 2016 годах она также доходила до второго раунда соревнований.

Свитолина в следующем раунде встретится с победительницей матча между австралийкой Дарьей Гавриловой и американкой Шелби Роджерс.

US Open завершится 10 сентября.