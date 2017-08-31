Российская теннисистка Родина проиграла украинке Свитолиной во втором круге US Open

Государственное информационное агентство России ТАСС. ДосьеБиографии и справки 31 августа, 20:06
Российские волейболисты обыграли словенцев и вышли в полуфинал чемпионата ЕвропыСпорт 31 августа, 20:03
Российская теннисистка Родина проиграла украинке Свитолиной во втором круге US OpenСпорт 31 августа, 19:55
"Салават Юлаев" забросил 11 шайб в ворота "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 31 августа, 19:29
Apple построит дата-центр работающий на возобновляемой энергииСоциальная ответственность 31 августа, 19:12
США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта на американской территорииМеждународная панорама 31 августа, 19:10
Поляк Марчинский выиграл 12-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 31 августа, 19:06
В коалиции считают, что лидер ИГ аль-Багдади живМеждународная панорама 31 августа, 19:04
В ингушском Карабулаке в день города открыли парк имени 25-летия республикиНовости партнеров 31 августа, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 31 августа. Россиянка Евгения Родина уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной, "посеянной" на турнире под четвертым номером. Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Выйдя во второй круг Открытого чемпионата США Родина повторила свой лучший результат на кортах Нью-Йорка. В 2015 и 2016 годах она также доходила до второго раунда соревнований.
Свитолина в следующем раунде встретится с победительницей матча между австралийкой Дарьей Гавриловой и американкой Шелби Роджерс.
US Open завершится 10 сентября.