Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Армении в первом матче отбора ЧЕ-2019

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ТАСС, 31 августа. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Италии и Сан- Марино.
Встреча группы 7 прошла в Москве на стадионе "РЖД- Арена".
Армянские футболисты сохранили первое место в группе, набрав четыре очка после двух игр. Сборная России занимает третье место. В активе команды одно очко в одном матче.
В следующем матче россияне в Туле примут команду Гибралтара. Игра состоится 5 сентября. Сборная Армении в тот же день встретятся с командой Македонии. Также в группе 7 выступают сборные Австрии и Сербии.
В отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сборные разделены на 9 групп, по шесть команд в каждой. Сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в финальную часть турнира в Италии и Сан-Марино. Четыре лучшие сборные из числа тех, которые займут вторые места, разыграют две оставшиеся путевки на чемпионат в стыковых матчах.