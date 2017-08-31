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Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Армении в первом матче отбора ЧЕ-2019

Спорт
31 августа, 20:58 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

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ТАСС, 31 августа. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) на своем поле сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Армении в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Италии и Сан- Марино.

Встреча группы 7 прошла в Москве на стадионе "РЖД- Арена".

Армянские футболисты сохранили первое место в группе, набрав четыре очка после двух игр. Сборная России занимает третье место. В активе команды одно очко в одном матче.

В следующем матче россияне в Туле примут команду Гибралтара. Игра состоится 5 сентября. Сборная Армении в тот же день встретятся с командой Македонии. Также в группе 7 выступают сборные Австрии и Сербии.

В отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сборные разделены на 9 групп, по шесть команд в каждой. Сборные, занявшие первые места в своих группах, напрямую выходят в финальную часть турнира в Италии и Сан-Марино. Четыре лучшие сборные из числа тех, которые займут вторые места, разыграют две оставшиеся путевки на чемпионат в стыковых матчах.

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