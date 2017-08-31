Футболист Белоруков вернулся в "Амкар"

ТАСС, 31 августа. Российский защитник Дмитрий Белоруков на правах аренды перешел из московского "Динамо" в пермский футбольный клуб "Амкар". Об этом сообщает пресс-служба пермяков.

Срок аренды 34-летнего защитника рассчитан до конца сезона.

"Возвращение Дмитрия Белорукова - радостная новость для тренеров и футболистов "Амкара", а также, уверен, и для наших болельщиков тоже, - сказал спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский. - Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в премьер-лиге наперечет, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится".

Белоруков выступал за "Амкар" с 2005 года. За это время он провел 278 матчей за клуб в разных турнирах и забил 16 мячей. В последние сезоны он был капитаном команды. В июне 2016 года футболист перешел в "Динамо", вместе с которым выиграл первенство Футбольной национальной лиги.