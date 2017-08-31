"Спартак" обыграл рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

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ТАСС, 31 августа. Московский "Спартак" со счетом 3:1 одержал победу над рижским "Динамо" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил (43-я минута), Бен Максвелл (47) и Вячеслав Лещенко (49). У хозяев отличился Никита Евпалов (55).
После этой победы "Спартак" поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. Москвичи набрали шесть очков в пяти матчах. "Динамо" занимает восьмое место. В активе команды пять очков в пяти играх.
В следующем матче 2 сентября "Спартак" на своей площадке примет минское "Динамо". Рижский клуб в этот же день дома встретится с московским "Динамо".
В другом матче четверга казанский "Ак Барс" на своем льду со счетом 5:2 обыграл тольяттинскую "Ладу".