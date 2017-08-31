ФК "Ростов" арендовал у "Бристоль Сити" исландского защитника Магнуссона

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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. "Ростов" взял в аренду у английского "Бристоль Сити" 24-летнего исландского футболиста Хердура Магнуссона. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ростовскому клубу.
"Аренда рассчитана на один сезон. У "Ростова" будет первоочередное право выкупа игрока", - сказал источник.
Магнуссон перешел в "Бристоль Сити" в 2016 году, а до этого, будучи связанным контрактом с "Ювентусом", выступал за итальянские "Специю" и "Чезену". В активе защитника 10 матчей и два гола за сборную Исландии, он был в заявке команды на чемпионате Европы 2016 года, но не провел там ни одной игры.