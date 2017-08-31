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Сборная Франции разгромила команду Нидерландов в матче отбора ЧМ-2018

Спорт
31 августа, 23:45 UTC+3 ТАСС

В других матчах бельгийцы забили девять мячей в ворота сборной Гибралтара, а белорусы проиграли команде Люксембурга

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© AP Photo/Christophe Ena

ТАСС, 31 августа. Сборная Франции одержала победу над командой Нидерландов со счетом 4:0 в домашнем матче группы А в отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

В составе французской сборной дубль оформил Тома Лемар (73-я и 88-я минуты), также голами отметились Антуан Гризманн (14) и Килиан Мбаппе (90).

В таблице группы А сборная Франции занимает первое место, набрав 16 очков в семи матчах. Голландцы опустились на четвертую позицию с 10 очками.

В следующем матче сборная Франции примет команду Люксембурга. Голландцы также дома сыграют с болгарами. Оба матча пройдут 3 сентября.

В других матчах группы А сборная Болгарии со счетом 3:2 обыграла команду Швеции, а сборная Люксембурга была сильнее белорусской команды - 1:0.

В матчах группы Н сборная Бельгии со счетом 9:0 разгромила сборную Гибралтара, греки и эстонцы сыграли вничью 0:0, а команда Кипра со счетом 3:2 победила сборную Боснии и Герцеговины. После семи матчей бельгийцы возглавляют таблицу группы с 19 очками, греки занимают второе место, набрав 13 очков.

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