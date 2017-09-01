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Футболист Дринкуотер перешел из "Лестера" в "Челси" за €38 млн

Спорт
1 сентября, 4:45 UTC+3 ТАСС

Полузащитник подписал с чемпионом Англии пятилетний контракт

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Материал из 1 страницы
Дэнни Дринкуотер

Дэнни Дринкуотер

©  EPA/TIM KEETON

ТАСС, 1 сентября. Лондонский футбольный клуб "Челси" приобрел у "Лестера" полузащитника Дэнни Дринкуотера. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Англии.

27-летний англичанин подписал с "Челси" пятилетний контракт. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила €38 млн.

Дринкуотер является воспитанником "Манчестер Юнайтед", но не провел за манкунианцев ни одного матча. Выступал на правах аренды за "Хаддерсфилд", "Кардифф" и "Барнсли". В 2012 году перешел в "Лестер", с которым стал чемпионом Англии сезона-2015/16. На его счету три матча за сборную Англии.

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