Футболист Дринкуотер перешел из "Лестера" в "Челси" за €38 млн

Футболист Дринкуотер перешел из "Лестера" в "Челси" за €38 млнСпорт 1 сентября, 4:45
Елена Веснина пробилась в третий круг US OpenСпорт 1 сентября, 4:20
Сборные Аргентины и Уругвая сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 4:09
Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 годуСпорт 1 сентября, 3:47
Часть полномочий Росавиации могут передать другим ведомствамЭкономика и бизнес 1 сентября, 3:35
Более 1,5 млн школьников Москвы и Подмосковья начнут новый учебный год 1 сентябряМосква 1 сентября, 3:28
США сократили штат дипмиссии в России, но продолжают эскалацию напряженностиМеждународная панорама 1 сентября, 3:24
Борьба за титул между Хэмилтоном и Феттелем продолжится на родине команды немцаСпорт 1 сентября, 2:48
В подмосковном Дмитрове стартует чемпионат мира по стендовой стрельбеСпорт 1 сентября, 2:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 сентября. Лондонский футбольный клуб "Челси" приобрел у "Лестера" полузащитника Дэнни Дринкуотера. Об этом сообщает пресс-служба чемпиона Англии.
27-летний англичанин подписал с "Челси" пятилетний контракт. По информации Sky Sports, сумма трансфера составила €38 млн.
Дринкуотер является воспитанником "Манчестер Юнайтед", но не провел за манкунианцев ни одного матча. Выступал на правах аренды за "Хаддерсфилд", "Кардифф" и "Барнсли". В 2012 году перешел в "Лестер", с которым стал чемпионом Англии сезона-2015/16. На его счету три матча за сборную Англии.