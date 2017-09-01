Директор "Автомобилиста": Крикунов хотел видеть в составе команды канадских хоккеистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов при комплектовании состава на сезон-2017/18 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выразил желание увидеть в составе команды канадских игроков. Об этом сообщил в пятницу директор "Автомобилиста" Максим Рябков журналистам в Екатеринбурге.

"С точки зрения селекционной работы - мы провели ее в соответствие с регламентами и нормами, старались максимально полно учитывать пожелания главного тренера. Совместно с Олегом Гроссом (спортивный директор клуба - прим. ТАСС) мы составляли списки кандидатов, и с теми те людьми, которые устраивали всех руководителей клуба, ответственных за результат команды, были заключены контракты. В первую очередь, Владимир Васильевич [Крикунов] выражал пожелание увидеть канадских хоккеистов в нашей команде, мы тоже постарались сделать это", - сказал Рябков.

Летом 2017 года "Автомобилист" заключил контракты с канадскими нападающими Дуайтом Кингом и Тейлором Беком.

По словам Крикунова, сейчас скамейка в команде "достаточно длинная". "Есть ребята, которые всегда готовы заменить и основных игроков, и у нас плюсом еще наша молодежь подросла 1997-98 год. <…> Сейчас вроде бы мы так определились с составом более-менее, но, тем не менее, ротация будет", - отметил он.

Как пояснил президент "Автомобилиста" Андрей Козицын, руководители клуба сделали выводы после непопадания в плей-офф в прошлом сезоне и "совершенно на другой основе подготовились к наступившему сезону". "Кардинально поменяли ситуацию в смысле коррективов, команды, состава команды, и за очень небольшой период времени - два летних месяца - мы сформировали новый коллектив, и все то, что вы видите сегодня - это все с чистого листа", - подчеркнул он.