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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская певица Зара стала послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом было объявлено в ходе "Футбольного урока" в "Центре спорта и образования "Чертаново".
"Надеюсь, что могу оправдать оказанное доверие и смогу достойно представить чемпионат мира", - сказала Зара.
Участие в "Футбольном уроке" приняли генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, посол чемпионата мира Алексей Смертин, нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов, а также Зара.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на- Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске.