Суд в Москве запретил болельщику шесть лет посещать матчи за использование пиротехники

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве запретил футбольному болельщику шесть лет посещать матчи за использование пиротехнических изделий во время встречи чемпионата России. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 22-летний москвич на матче скрывал свое лицо, всячески маскировался, а по окончании встречи сразу же покинул территорию стадиона.

При нем были обнаружены и изъяты шесть петард, два файера и одна заряженная ракетница. В отношении задержанного составлены административные материалы по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований") и ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").

"Постановлением Тушинского районного суда Москвы за совершение правонарушений мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на шесть лет", - сообщила Волк.