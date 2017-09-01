Боксерские промоутеры будут платить в федерацию 100-250 тыс. рублей ежегодно в виде взноса

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ГАМБУРГ /Германия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры профессионального бокса будут ежегодно выплачивать взносы 100 или 250 тыс. рублей в Федерацию бокса России в качестве членского взноса. Об этом говорится в новом регламенте профессионального бокса, который поступил в распоряжение ТАСС.
Согласно документу, физическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) будут выплачивать ежегодный взнос в размере 100 тыс. рублей (в эту сумму входит и получение лицензии). Оформление лицензии и взнос для ООО составит 250 тыс. рублей.
Также определены суммы для санкционирования титульных поединков по одной из международных версий. В зависимости от суммарного гонорара боксеров сумма взноса за санкцию составит от 15 до 150 тысяч рублей.
В настоящий момент в Федерации бокса России образован департамент профессионального бокса, который будет заниматься развитием данного направления спортивной деятельности в стране.
Одна из задач нового регламента - защита интересов и прав боксеров, а также менеджеров и промоутеров в международных федерациях.