Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксерские промоутеры будут платить в федерацию 100-250 тыс. рублей ежегодно в виде взноса

Спорт
1 сентября, 13:11 UTC+3 ГАМБУРГ /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Также определены суммы для санкционирования титульных поединков по одной из международных версий - от 15 до 150 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГАМБУРГ /Германия/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Промоутеры профессионального бокса будут ежегодно выплачивать взносы 100 или 250 тыс. рублей в Федерацию бокса России в качестве членского взноса. Об этом говорится в новом регламенте профессионального бокса, который поступил в распоряжение ТАСС.

Согласно документу, физическое лицо или индивидуальный предприниматель (ИП) будут выплачивать ежегодный взнос в размере 100 тыс. рублей (в эту сумму входит и получение лицензии). Оформление лицензии и взнос для ООО составит 250 тыс. рублей.

Также определены суммы для санкционирования титульных поединков по одной из международных версий. В зависимости от суммарного гонорара боксеров сумма взноса за санкцию составит от 15 до 150 тысяч рублей.

В настоящий момент в Федерации бокса России образован департамент профессионального бокса, который будет заниматься развитием данного направления спортивной деятельности в стране.

Одна из задач нового регламента - защита интересов и прав боксеров, а также менеджеров и промоутеров в международных федерациях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
2
Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
3
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
4
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
В районе схода селя в КБР могут находиться 7,7 тыс. человек
7
Путин проводит открытый урок на форуме "Проектория". Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама