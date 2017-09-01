Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Риккьярдо, Ферстаппен, Сайнс и Алонсо потеряют позиции на старте Гран-при Италии

Спорт
1 сентября, 15:33 UTC+3 ТАСС

Квалификация Гран-при Италии пройдет в субботу, гонка - в воскресенье

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 сентября. Четыре пилота потеряют позиции на старте гонки 13-го этапа чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Италии из-за смены элементов силовой установки. Об этом сообщается на официальном сайте "королевских гонок".

Австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо будет оштрафован на 20 позиций, его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен - на 15, испанец Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") - на 10, испанец Фернандо Алонсо ("Макларен") - на 35.

Квалификация Гран-при Италии пройдет в субботу, гонка - в воскресенье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама