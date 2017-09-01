Риккьярдо, Ферстаппен, Сайнс и Алонсо потеряют позиции на старте Гран-при Италии

ТАСС, 1 сентября. Четыре пилота потеряют позиции на старте гонки 13-го этапа чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Италии из-за смены элементов силовой установки. Об этом сообщается на официальном сайте "королевских гонок".

Австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо будет оштрафован на 20 позиций, его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен - на 15, испанец Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") - на 10, испанец Фернандо Алонсо ("Макларен") - на 35.

Квалификация Гран-при Италии пройдет в субботу, гонка - в воскресенье.