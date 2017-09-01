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Глава федерации: Кубок Кремля формирует имидж современного пятиборья

Спорт
1 сентября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Турнир пройдет 3 сентября в Москве.

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный турнир Кубок Кремля является одним из главных событий в современном пятиборье, которое формирует имидж этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международного союза современного пятиборья (UIMP) Клаус Шорманн.

"Кубок Кремля - одно из главных событий в современном пятиборье. Турнир олицетворяет имидж нашего вида спорта. Я уверен, все спортсмены получат большое удовольствие от участия в соревнованиях", - отметил Шорманн.

Президент УИПМ добавил, что хотел бы поблагодарить президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова за популяризацию вида спорта в России и во всем мире. "Для развития пятиборья важно то, что Кубок Кремля проходит в формате комбинированной эстафеты. Эта дисциплина является очень зрелищной, перспективной и важной для будущего нашего вида спорта", - заявил Шорманн.

Кубок Кремля пройдет 3 сентября в Москве.

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