Глава федерации: Кубок Кремля формирует имидж современного пятиборья

Халмурзаев и Прокопенко завершили выступление на ЧМ по дзюдо в 1/8 финалаСпорт 1 сентября, 17:25
Самая большая школа Тюменской области открылась 1 сентябряНовости партнеров 1 сентября, 17:24
"Футбольные уроки" прошли в городах - организаторах чемпионата мира 2018 годаСпорт 1 сентября, 17:23
Российский боксер Поветкин сохранил пятое место в рейтинге WBAСпорт 1 сентября, 17:16
Строительство хоккейного училища в Ярославле могут завершить раньше графикаСпорт 1 сентября, 17:13
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицыОбщество 1 сентября, 17:09
Колобков: ярославское хоккейное училище войдет в число лучших в РоссииСпорт 1 сентября, 17:08
Путин побывал в новом хоккейном училище в ЯрославлеСпорт 1 сентября, 17:00
Симонян: молодежная сборная РФ в игре с армянами не порадовала ни игрой, ни результатомСпорт 1 сентября, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный турнир Кубок Кремля является одним из главных событий в современном пятиборье, которое формирует имидж этого вида спорта. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международного союза современного пятиборья (UIMP) Клаус Шорманн.
"Кубок Кремля - одно из главных событий в современном пятиборье. Турнир олицетворяет имидж нашего вида спорта. Я уверен, все спортсмены получат большое удовольствие от участия в соревнованиях", - отметил Шорманн.
Президент УИПМ добавил, что хотел бы поблагодарить президента Федерации современного пятиборья России Вячеслава Аминова за популяризацию вида спорта в России и во всем мире. "Для развития пятиборья важно то, что Кубок Кремля проходит в формате комбинированной эстафеты. Эта дисциплина является очень зрелищной, перспективной и важной для будущего нашего вида спорта", - заявил Шорманн.
Кубок Кремля пройдет 3 сентября в Москве.