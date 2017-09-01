Шорманн: открытие центра пятиборья в Москве станет важной вехой в развитии вида спорта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие центра современного пятиборья в Москве осенью 2018 года станет очень важным событием в данном виде спорта не только в России, но и во всем мире. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международного союза современного пятиборья (UIMP) Клаус Шорманн.

"В сентябре в Москве пройдет особое событие, которое я уже пометил себе в календаре. Будет открыт центр современного пятиборья. Это очень важное событие для развития пятиборья в России и во всем мире", - заявил Шорманн.

Подробнее об открытии данного центра рассказал президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов. "В будущем году мы будем присутствовать на открытии комплекса базы "Северное", это будет уникальный комплекс специально для современного пятиборья. Там будут проводиться как сборы, так и соревнования", - отметил он.