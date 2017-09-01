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Сборная Москвы выиграла общекомандный зачет Спартакиады учащихся России

Спорт
1 сентября, 17:43 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга, третьей стала команда Московской области

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ТАСС, 1 сентября. Сборная Москвы стала победителем общекомандного зачета восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Московские спортсмены заработали 4090 очков и завоевали 90 золотых, 78 серебряных и 58 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (3342; 51-46-60). Третьей стала команда Московской области (3060; 37-39-42).

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в 11 регионах страны. В них приняли участие 10257 спортсменов из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе впервые - представители Севастополя и Республики Крым.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

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