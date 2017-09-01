Сборная Москвы выиграла общекомандный зачет Спартакиады учащихся России

Итальянец Трентин выиграл 13-й этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 1 сентября, 18:54
Джеки Чан снимет фильм о гонке "24 часа Ле-Мана"Спорт 1 сентября, 18:52
Колобков: сборные России по хоккею смогут тренироваться на базе ярославского училищаСпорт 1 сентября, 18:43
Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в августеСпорт 1 сентября, 18:40
Спасатели вывезли 114 туристов из зоны схода селя в ПриэльбрусьеПроисшествия 1 сентября, 18:36
От аграриев до робототехников: систему школьной профориентации ждет "перезагрузка"Общество 1 сентября, 18:11
Симонян: футбол наказывает игроков "Спартака" за их равнодушное отношениеСпорт 1 сентября, 18:05
Головков: тренеры "Витязя" довольны легионерами команды в чемпионате КХЛСпорт 1 сентября, 18:03
Дипломатическое противостояние между РФ и США. ДосьеБиографии и справки 1 сентября, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 1 сентября. Сборная Москвы стала победителем общекомандного зачета восьмой летней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Московские спортсмены заработали 4090 очков и завоевали 90 золотых, 78 серебряных и 58 бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Санкт-Петербурга (3342; 51-46-60). Третьей стала команда Московской области (3060; 37-39-42).
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в 11 регионах страны. В них приняли участие 10257 спортсменов из 83 субъектов Российской Федерации, в том числе впервые - представители Севастополя и Республики Крым.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.