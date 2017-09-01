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Джеки Чан снимет фильм о гонке "24 часа Ле-Мана"

Спорт
1 сентября, 18:52 UTC+3 ТАСС

Ожидается, что съемки фильма начнутся весной 2018 года

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Джеки Чан

Джеки Чан

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 1 сентября. Китайский актер и режиссер Джеки Чан снимет фильм об истории суточного гоночного марафона "24 часа Ле-Мана". Об этом изданию France Bleu сообщил директор бюро по туризму города Ле-Ман Бруно Рэй.

"Единственный кинематографический проект, который сейчас находится в производстве, это проект Джеки Чана, - сказал Рэй. - Это будет ретроспектива об истории "24 часов Ле-Мана". Фильм будет снят китайской командой во главе с Джеки Чаном, чей гоночный коллектив выступает в марафоне последние два года".

Ожидается, что съемки фильма начнутся весной 2018 года.

Джеки Чан с 2016 года является совладельцем команды Jackie Chan DC Racing. В марафоне 2017 года два экипажа команды заняли второе и третье места в общем зачете по итогам гонки, а в своем классе - LMP2 - стали первыми и вторыми.

История гонки

Марафон "24 часа Ле-Мана" в этом году прошел в 85-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе Сарта длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда "Порше", побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует "Ауди" с 13 победами и "Феррари" с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс спортпрототипов LMP1. Здесь команды могут экспериментировать с гибридными технологиями двигателестроения, чем и занимаются две заводские команды - "Тойота" и "Порше".

Класс прототипов LMP2 отличается, в первую очередь, ограничением по стоимости болида и отсутствием заводской поддержки команд-участников. В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров - "Феррари", "Шевроле", "Порше" и "Астон Мартин".

В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.

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