Захаркин: успех хоккеистов "Югры" в матче с "Витязем" должен добавить им уверенности

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Выездная победа "Югры" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над "Витязем" должна добавить игрокам ханты-мансийского клуба уверенности в своих силах. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Югры" Игорь Захаркин.

Хоккеисты "Югры" одержали первую победу в КХЛ в основное время, обыграв "Витязь" со счетом 3:2.

"Мы работаем над нашими проблемами, с которыми столкнулись с самого первого матча: хорошая организация в обороне, переход в контратаку. В некоторых моментах сегодня это получалось, но не всегда, - сказал Захаркин. - К сожалению, последние матчи мы проигрывали на последних минутах, поэтому скованность и напряженность мешает нашим хоккеистам играть более успешно. Но я надеюсь, что эта победа вселит в игроков еще больше уверенности".

По словам главного тренера "Витязя" Валерия Белова, его игроки сделали немало индивидуальных ошибок. "Игра в атаке не совсем устраивает и наш резерв - игра в большинстве", - отметил Белов.

"Витязь" следующий матч проведет 3 сентября дома с "Авангардом", "Югра" - в тот же день со "Слованом".