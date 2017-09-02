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ПСЖ уверен, что будет соответствовать правилам финансового fair play в сезоне-2017/18

Спорт
2 сентября, 8:43 UTC+3 ТАСС

Парижский клуб сообщил, что удивлен решением УЕФА открыть расследование в его отношении

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Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи и новичок клуба Неймар

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи и новичок клуба Неймар

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 2 сентября. Французский футбольный клуб ПСЖ уверен, что сможет соответствовать правилам финансового fair play в сезоне-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

В пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что следственная палата комитета по финансовому контролю за клубами организации открыла расследование в отношении ПСЖ в связи с подозрениями в нарушении правил финансового fair play. В ходе расследования особое внимание будет уделено соблюдению правила безубытночности в результате последних сделок клуба по приобретению футболистов.

"Клуб удивлен решением УЕФА, учитывая, что он постоянно информировал УЕФА о финансовых операциях по трансферам игроков, проведенных этим летом, хотя не обязан был это делать, - говорится в заявлении ПСЖ. - Клуб уверен в своей способности продемонстрировать, что он будет полностью соответствовать правилам финансового fair play в сезоне-2017/18. Клуб подтверждает, что он всегда действовал в полной прозрачности с европейскими футбольными организациями, с которыми он развивал доверительные отношения в течение последних шести лет, демонстрируя свое высокое уважение к УЕФА".

В летнее трансферное окно в ПСЖ из испанской "Барселоны" перешел бразильский нападающий Неймар. Он выкупил свой контракт, заплатив сумму отступных, прописанную в договоре (€222 млн), что сделало его самым дорогим футболистом в истории. Однако по информации испанских СМИ, данную сумму за форварда заплатили представители французского клуба. Кроме того, состав команды пополнил нападающий Килиан Мбаппе, перешедший из "Монако" на правах аренды, затем ПСЖ активирует опцию выкупа игрока и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года, заплатив, по данным французской газеты L'Equipe, €180 млн.

Проект финансового fair play был утвержден исполнительным комитетом УЕФА в сентябре 2009 года. Правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно ним, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и социальными/налоговыми службами.

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