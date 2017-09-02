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Шарапова сообщила, что не очень хорошо видела мяч в начале матча с Кенин

Спорт
2 сентября, 8:56 UTC+3 ТАСС

Российская теннисистка отметила, что ее сопернице было нечего терять после того, как она пробилась в третий круг US Open

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/JASON SZENES

ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова, победившая американку Софию Кенин в третьем круге Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), сообщила, что в начале встречи не очень хорошо видела мяч, поэтому допускала много невынужденных ошибок. Слова спортсменки приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча между 30-летней Шараповой и 18-летней Кенин продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу россиянки. Обе спортсменки попали на турнир благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов.

"Ранее мы никогда не встречались друг с другом на корте. Кенин пробилась в третий круг турнира и ей нечего было терять, а это всегда опасно. Я же очень рада выйти в следующий круг турнира. Из-за плохой видимости мяча в начале матча мне не удавались те удары, которые я задумывала, допускала много невынужденных ошибок", - сообщила Шарапова.

В следующем круге россиянка встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой, "посеянной" на турнире под 16-м номером.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. В прошлом году соревнования выиграла немка Ангелик Кербер, завершившая выступление на нынешнем турнире уже в первом круге. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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Шарапова, Мария Юрьевна
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