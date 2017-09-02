Третья практика Гран-при Италии началась с 45-минутной задержкой из-за дождя

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ТАСС, 2 сентября. Начало третьей свободной практики Гран-при Италии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" было отложено из-за сильного дождя. Гонка стартовала с 45-минутным опозданием.
Как сообщала пресс-служба "Формулы-1", трасса была затоплена. Третья практика должна была начаться в 12:00 мск.
Гран-при Италии проходит на автодроме в Монце. На 15:00 мск запланировано проведение квалификации.