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Третья практика Гран-при Италии началась с 45-минутной задержкой из-за дождя

Спорт
2 сентября, 12:29 дата обновления: 2 сентября, 12:56 UTC+3 ТАСС

Начало практики было запланировано на 12:00 мск

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Пилот "Заубера" Паскаль Верляйн во время первой свободной практики Гран-при Италии

Пилот "Заубера" Паскаль Верляйн во время первой свободной практики Гран-при Италии

© EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 2 сентября. Начало третьей свободной практики Гран-при Италии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" было отложено из-за сильного дождя. Гонка стартовала с 45-минутным опозданием.

Как сообщала пресс-служба "Формулы-1", трасса была затоплена. Третья практика должна была начаться в 12:00 мск.

Гран-при Италии проходит на автодроме в Монце. На 15:00 мск запланировано проведение квалификации.

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