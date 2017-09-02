Третья практика Гран-при Италии началась с 45-минутной задержкой из-за дождя

Пилот "Заубера" Паскаль Верляйн во время первой свободной практики Гран-при Италии © EPA-EFE/SRDJAN SUKI

ТАСС, 2 сентября. Начало третьей свободной практики Гран-при Италии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" было отложено из-за сильного дождя. Гонка стартовала с 45-минутным опозданием.

Как сообщала пресс-служба "Формулы-1", трасса была затоплена. Третья практика должна была начаться в 12:00 мск.

Гран-при Италии проходит на автодроме в Монце. На 15:00 мск запланировано проведение квалификации.