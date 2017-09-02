Квалификация Гран-при Италии приостановлена из-за погодных условий

Болид команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона во время практики Гран-при Италии

ТАСС, 2 сентября. Квалификация итальянского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Квалификация началась по расписанию в 15:00 мск, но через несколько минут была приостановлена из-за сильного дождя. Организаторы остановили заезды после вылета с трассы пилота команды "Хаас" француза Ромена Грожана.

Ранее в субботу начало третьей свободной практики было отложено на 45 минут из-за дождя, так как трасса была затоплена.

Гран-при Италии проходит на автодроме в Монце.