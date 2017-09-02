Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Квалификация Гран-при Италии приостановлена из-за погодных условий

Спорт
2 сентября, 15:14 UTC+3 ТАСС

Ранее в субботу начало третьей свободной практики было отложено на 45 минут из-за дождя, так как трасса была затоплена

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болид команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона во время практики Гран-при Италии

Болид команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона во время практики Гран-при Италии

ТАСС, 2 сентября. Квалификация итальянского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Квалификация началась по расписанию в 15:00 мск, но через несколько минут была приостановлена из-за сильного дождя. Организаторы остановили заезды после вылета с трассы пилота команды "Хаас" француза Ромена Грожана.

Ранее в субботу начало третьей свободной практики было отложено на 45 минут из-за дождя, так как трасса была затоплена.

Гран-при Италии проходит на автодроме в Монце.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Источник: установлены личности пилотов разбившегося на авиашоу в Подмосковье Ан-2
4
В Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2
5
СМИ: в Дании началось обсуждение законопроекта против "Северного потока - 2"
6
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
7
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама