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Пятый фестиваль "Православие и спорт" прошел в Москве

Спорт
2 сентября, 16:41 UTC+3 ТАСС /Корр. ТАСС, Антон Спесивцев

На фестивале в этом году была представлена масштабная зона единоборств, состоящая из четырех площадок

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ТАСС, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Спесивцев/. Пятый ежегодный культурно-спортивный фестиваль "Православие и спорт" состоялся в музее-заповеднике "Коломенское" в Москве. Мероприятие было организовано общественным движением "Сорок сороков" при содействии организации "Союз православных единоборцев", администрации музея-заповедника "Коломенское" и префектуры Южного административного округа Москвы. В этом году фестиваль был посвящен столетию революции и памяти императора Николая II и его семьи.

Праздник открылся в 12:00 мск общим молебном около церкви Вознесения, находящейся на территории парка, после чего оттуда же стартовали легкоатлетические забеги (дистанции 1, 5, 10, 21 и 42 км), участие в которых могли принять все желающие. "По предварительным подсчетам, в забегах приняли участие порядка 300 человек", - сообщили в пресс-службе организаторов фестиваля. Всего же гостями мероприятия, по предварительным оценкам, стали около пяти тысяч человек.

На фестивале в этом году была представлена масштабная зона единоборств, состоящая из четырех площадок - по боксу, смешанному стилю единоборств (ММА), грэпплингу и вольной борьбе. На всех площадках в течение фестиваля проводились мастер-классы от известных спортсменов. Среди гостей праздника были чемпионы России по боксу Владимир Носов и Давид Арустамян, чемпионы ММА по версии М-1 Максим Дивнич и Павел Витрук, победитель всероссийских и международных соревнований по силовому экстриму Сергей Буганов.

Одним из главных событий фестиваля стал боксерский поединок между боксером-любителем Александром Орловым и чемпионом России Давидом Арустамяном. Бой завершился вничью. Орлов в начале августа совершил нападение на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева во время прямого включения, нанеся репортеру удар в лицо. За совершенное правонарушение Орлов получил наказание в виде исправительных работ сроком на полгода.

"Недавно в Хабаровске произошел инцидент, когда двое спортсменов после нетрезвой ночи пошли выяснять, кто сильнее, в итоге все закончилось смертью невинного человека. Такой спорт нам не нужен. Цель нашего фестиваля - показать молодежи, что православный человек должен заниматься спортом, но не для того, чтобы наносить ущерб окружающим, а чтобы быть здоровым и способным в нужный момент защитить свою семью", - отметил протоиерей Андрей Ткачев.

На фестивале были также организованы зоны для стрельбы из лука, силового жима, зона исторической реконструкции и детская зона. Кроме того, для посетителей была оборудована площадка для игры в килу (древнерусская игра с мячом, схожая с американским футболом и регби), а также полевая кухня и ярмарка.

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