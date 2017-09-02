Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open

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ТАСС, 2 сентября. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла латвийскую спортсменку Елену Остапенко и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 в пользу 20-летней россиянки. Остапенко, "посеянная" на турнире под 12-м номером, является действующей победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом сете латвийка повела в счете 3:0, но затем Касаткина выиграла шесть геймов подряд, победив в сете. Во втором сете россиянка повела 5:0, таким образом, она выиграла 11 геймов подряд.
Касаткина впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнирах серии Большого шлема. В следующем круге она сыграет с эстонской теннисисткой Кайей Канепи.
US Open завершится 10 сентября. Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром серии Большого шлема.