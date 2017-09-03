Хоккеист "Спартака" Радил пропустит два матча из-за сотрясения мозга

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард "Спартака" Лукаш Радил, получивший травму в субботнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским "Динамо", пропустит две следующие игры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Спартака".

В субботу "Спартак" в первом домашнем матче сезона КХЛ победил минское "Динамо" по буллитам со счетом 1:0. Форвард сыграл в первом периоде матча, после чего был госпитализирован.

"Его состояние удовлетворительное, он находится дома. Получил сотрясение мозга и в ближайших двух матчах не сыграет", - сообщили в пресс-службе.

В пяти играх сезона чех забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. В сезоне-2016/17 Радил стал одним из лучших бомбардиров команды с 33 очками (12 шайб + 21 передача).

В следующих встречах "Спартак" сыграет дома со СКА (4 сентября) и с "Йокеритом" (6 сентября).