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Кравцов: тренерский штаб сборной РФ по боксу понимает, как изменить ситуацию к ЧМ-2019

Спорт
3 сентября, 13:49 UTC+3 ТАСС

В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира по боксу, российские спортсмены смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую

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Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов

Главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Тренерский штаб сборной России по боксу представляет, что нужно поменять в команде, и постарается исправить ситуацию к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Сочи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный тренер команды Эдуард Кравцов.

В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира по боксу, российские спортсмены смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Кравцов продолжит работу с командой, при этом охарактеризовав выступление российских боксеров на турнире как "провальное".

"Уважаемые любители бокса России, хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира, - написал Кравцов. - Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или кого любо. Думаю, что не надо никому объяснять, что данная ситуация в нашем боксе сложилась не сегодня, а то, что мы сегодня имеем, это лишь следствие работы и политики прошлых наших управленцев федерации. Где совершенно были утрачены понятия о справедливом судействе, честном отборе в команду, должной работы с резервом".

"В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера и он без связей и денег сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах, - продолжил Кравцов. - Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа и уверяю, что в скором бедующем, мы эту ситуацию исправим. Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, с условиями селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, хотя отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года конкурентную, способную бороться только за самые высокие места".

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"Что касается проделанной работы тренерского штаба нового созыва. За полтора месяца работы поясняю, что мы значительно повысили функциональное состояние команды, физическое состояние боксеров. К сожалению, технико- тактическое мастерство за столь короткий срок не повышается чисто физически, это еще вопрос и навыков приобретенных боксерами, поэтому в этот компонент подготовки и не пытались вмешиваться, а оставили личным тренерам и считаю это правильным, чтобы боксеры не потеряли старые навыки приобретенные ранее", - добавил тренер сборной.

Тренерский совет подведет итоги выступления сборной 8 сентября, тогда же будет заслушан отчет главного тренера команды. Мировое первенство в 2019 году пройдет в Сочи, его примет ледовый дворец "Айсберг". Соответствующее решение в июле было принято исполкомом Международной ассоциации бокса на выборах стран-организаторов турнира.

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