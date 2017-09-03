Кравцов: тренерский штаб сборной РФ по боксу понимает, как изменить ситуацию к ЧМ-2019

ТАСС, 3 сентября. Тренерский штаб сборной России по боксу представляет, что нужно поменять в команде, и постарается исправить ситуацию к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Сочи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный тренер команды Эдуард Кравцов.

В субботу в Гамбурге завершился чемпионат мира по боксу, российские спортсмены смогли завоевать две медали - серебряную и бронзовую. Сборная России осталась без золотых медалей мирового первенства впервые с 1999 года. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Кравцов продолжит работу с командой, при этом охарактеризовав выступление российских боксеров на турнире как "провальное".

"Уважаемые любители бокса России, хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира, - написал Кравцов. - Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или кого любо. Думаю, что не надо никому объяснять, что данная ситуация в нашем боксе сложилась не сегодня, а то, что мы сегодня имеем, это лишь следствие работы и политики прошлых наших управленцев федерации. Где совершенно были утрачены понятия о справедливом судействе, честном отборе в команду, должной работы с резервом".

"В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера и он без связей и денег сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах, - продолжил Кравцов. - Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа и уверяю, что в скором бедующем, мы эту ситуацию исправим. Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, с условиями селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, хотя отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года конкурентную, способную бороться только за самые высокие места".

"Что касается проделанной работы тренерского штаба нового созыва. За полтора месяца работы поясняю, что мы значительно повысили функциональное состояние команды, физическое состояние боксеров. К сожалению, технико- тактическое мастерство за столь короткий срок не повышается чисто физически, это еще вопрос и навыков приобретенных боксерами, поэтому в этот компонент подготовки и не пытались вмешиваться, а оставили личным тренерам и считаю это правильным, чтобы боксеры не потеряли старые навыки приобретенные ранее", - добавил тренер сборной.

Тренерский совет подведет итоги выступления сборной 8 сентября, тогда же будет заслушан отчет главного тренера команды. Мировое первенство в 2019 году пройдет в Сочи, его примет ледовый дворец "Айсберг". Соответствующее решение в июле было принято исполкомом Международной ассоциации бокса на выборах стран-организаторов турнира.