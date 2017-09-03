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Все 18 тыс. билетов реализованы на матч между сборной России и "Динамо" в Химках

Спорт
3 сентября, 17:00 UTC+3 ХИМКИ область/ 3, сентября. /ТАСС

При этом пресс-атташе Российского футбольного союза Игорь Владимиров в разговоре с ТАСС отметил, что аншлаг не гарантирован

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Все билеты реализованы на товарищеский футбольный матч между сборной России и московским "Динамо", который пройдет в воскресенье в Химках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Арена-Химки" вмещает порядка 18 тысяч зрителей.

При этом пресс-атташе Российского футбольного союза Игорь Владимиров в разговоре с ТАСС отметил, что аншлаг не гарантирован. "Дело в том, что билеты реализовывались и раньше, в том числе раздавались по пять билетов в одни руки. И то, что стадион будет заполнен, гарантировать никто не может. Но да, реализовано около 18 тысяч билетов, столько вмещает арена в Химках", - сказал Владимиров.

В то же время у касс остается очередь примерно из 500 человек.

Встреча пройдет в воскресенье на "Арене-Химки", начало - 17:30 мск. Вход на матч будет свободным.

Игра с бело-голубыми станет первой для подопечных Станислава Черчесова после Кубка конфедераций.

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