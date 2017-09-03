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ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
3 сентября, 19:24 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Капризов (5-я минута), Максим Шалунов (9) и Андрей Кузьменко (14). У команды из Новосибирска отличился Патрик Закриссон (46).

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА идет на втором месте с 13 очками. "Сибирь" с девятью очками занимает седьмое место в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА на своей площадке сыграет с "Югрой". "Сибирь" в гостях встретится с "Витязем". Обе встречи состоятся 5 сентября.

В другом игрового дня тольяттинская "Лада" в овертайме уступила "Амуру" (1:2 ОТ).

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