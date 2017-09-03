Тренер: чемпионат мира по стендовой стрельбе в Подмосковье организован на пять баллов

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Организаторы чемпионата мира по стендовой стрельбе, который проходит в эти дни в подмосковном спортивно-стрелковом комплексе "Лисья нора", справились со своими задачами на пять баллов. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер молодежной сборной России Ирина Кравчук.

Россия принимает мировое первенство по стендовой стрельбе впервые с 1990 года.

"Лисья нора" - хорошо знакомое и родное для нас стрельбище. Поэтому вопрос об организации логичнее задавать иностранным стрелкам, а они отзываются очень хорошо. Многих впечатляет красота стрельбища, сама организация. Нам явно удалось сделать все на пять баллов", - заявила Кравчук.

В субботу прошли соревнования в дисциплине трап среди юниорок. "Пять из шести выступавших спортсменов впервые участвуют в соревнованиях такого уровня. Самая опытная из них Юлия Савельева завоевала личное серебро и командное вместе с Полиной Князевой и Ангелиной Рудневой. Это отличный результат, Юля долго шла к этой награде, тем более, что уровень соперничества был очень большой. Остальные ребята очень молодые, им нужно набираться опыта", - сказала Кравчук.

По ее словам, участницы домашнего чемпионата мира имеют большой потенциал. "Ребята молодые, мы с ними готовимся, набираемся опыта", - отметила собеседница агентства.

Турнир завершится 10 сентября.